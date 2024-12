Studente friulano muore in Colombia sulla moto d'acqua

Le norme anti-Covid, che rendono quest'estate le processioni religiose più difficili, non hanno fermato un prete del Cesenate che ha deciso, per la giornata di oggi, di portare la Madonna in processione sul pedalò. Ieri invece aveva caricato la statua della Vergine sulla sua motocicletta per farla sfilare per le vie del paese. Si avvicina infatti una delle feste mariane più importanti dell'anno, quella dell'Assunzione (il 15 agosto) e parecchie diocesi e parrocchie si trovano a fare i conti con le norme per prevenire i contagi che rendono difficili, se non impraticabili, gli eventi religiosi che si svolgono ogni anno in questi giorni. Don Mirco Bianchi, parroco a Gatteo a Mare (Forlì-Cesena), ha scelto dunque processioni alternative. ANSA/FERMO IMMAGINE +++EDITORIAL USE ONLY - NO SALES+++