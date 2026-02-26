Giornale di Brescia
Studente colpisce con martello un compagno in scuola a Gela

GELA, 26 FEB - Uno studente di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola, questa mattina, all'interno dell'istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, in provincia di Caltanissetta. Sono intervenuti gli agenti della polizia e personale medico del 118. Il ragazzo ferito è stato soccorso e condotto al pronto soccorso. Non sarebbe in gravi condizioni. L'aggressione, secondo una prima ricostruzione della polizia, sarebbe maturata in un contesto di presunto bullismo. L'aggressore, che ha 16 anni, avrebbe portato il martello da casa e avrebbe già avuto in passato comportamenti aggressivi in ambito scolastico. Sono in corso indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'episodio e accertare le responsabilità.

  3. Ricarica la pagina se necessario