Studente accoltellato, i due 18enni restano in carcere

MILANO, 25 NOV - Devono restare in carcere i due 18enni arrestati il 18 novembre, assieme a tre minorenni, per rapina e tentato omicidio per il brutale pestaggio e accoltellamento del 12 ottobre, nella zona di corso Como a Milano, dello studente di 22 anni che rischia di rimanere paraplegico. Lo ha deciso la gip Chiara Valori respingendo le istanze di domiciliari delle difese, dopo il parere contrario del pm Andrea Zanoncelli, nelle indagini della Polizia. Nel provvedimento la giudice fa presente che i due negli interrogatori hanno minimizzato le proprie colpe, rendendo versione inverosimili, con un rimpallo di responsabilità.