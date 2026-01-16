Studente accoltellato, fermato un minorenne

GENOVA, 16 GEN - La polizia della questura della Spezia ha fermato il presunto aggressore dello studente accoltellato oggi all'Istituto professionale 'Domenico Chiodo' della Spezia. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un minorenne che in queste ore viene sentito in questura. Le forze dell'ordine hanno raccolto svariate testimonianze tra docenti e studenti per ricostruire le circostanze dell'aggressione. Intanto lo studente di 18 anni vittima dell'accoltellamento è stato operato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea dopo aver subito le prime cure direttamente sul posto. La prognosi resta riservata.