Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Studente accoltellato, fermato un minorenne

AA

GENOVA, 16 GEN - La polizia della questura della Spezia ha fermato il presunto aggressore dello studente accoltellato oggi all'Istituto professionale 'Domenico Chiodo' della Spezia. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un minorenne che in queste ore viene sentito in questura. Le forze dell'ordine hanno raccolto svariate testimonianze tra docenti e studenti per ricostruire le circostanze dell'aggressione. Intanto lo studente di 18 anni vittima dell'accoltellamento è stato operato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea dopo aver subito le prime cure direttamente sul posto. La prognosi resta riservata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GENOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario