Studente accoltellato, attesi interrogatori dei ragazzi detenuti

MILANO, 19 NOV - Saranno sentiti venerdì dal gip, negli interrogatori di garanzia, i due 18enni arrestati, assieme a tre 17enni, per la rapina e il tentato omicidio dello studente di 22 anni della Bocconi aggredito brutalmente il 12 ottobre nella zona della movida a Milano, vicino a Corso Como, e che ha subito per le coltellate inferte danni permanenti ad una gamba. In particolare, sarebbe stato uno dei due 18enni, come ricostruito nelle indagini della Polizia coordinate dal pm Andrea Zanoncelli, a colpire con due coltellate il 22enne provocandogli lesioni polmonari e spinali, dopo che era già stato picchiato con violenti calci e pugni per portargli via una banconota da 50 euro. "Eh raga, però io voglio mettere la storia (...) io anche voglio vedere il video, voglio vedere se ho picchiato forte (...) domani schiatta e ti danno omicidio (...) speriamo bro, almeno non parla (...) io gli stacco tutti i cavi", sono solo alcune delle frasi pronunciate dai ragazzi - contenute in intercettazioni ambientali dopo che erano stati portati in Questura a seguito di una perquisizione - e con le quali si vantavano di quel brutale pestaggio messo in atto solo per divertimento e sopraffazione, come ricostruito dalla gip Chiara Valori. Mentre i due 18enni sono detenuti a San Vittore, i tre minori sono nel carcere minorile Beccaria e saranno ascoltati dal gip del Tribunale per i minorenni.