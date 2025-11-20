Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Studente accoltellato, arrestato 'non capimmo la gravità'

AA

MILANO, 20 NOV - "Nessuno di noi aveva compreso la gravità del fatto". Sono le parole, in sostanza, di uno dei due 18enni arrestati due giorni fa assieme a tre 17enni, per la rapina e il tentato omicidio dello studente di 22 anni della Bocconi, pestato e accoltellato e che ha subito lesioni permanenti. Oggi il ragazzo, accusato di aver fatto da "palo" e detenuto come l'amico a San Vittore, ha incontrato in carcere l'avvocata Elena Patrucchi. "Ha ribadito più volte - ha detto la legale - che lui era lontano ed era convinto che fosse solo una zuffa. Quando ha saputo, tempo dopo, dell'uso del coltello, è rimasto sconvolto". Domani il ragazzo risponderà al gip.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario