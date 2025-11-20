Studente accoltellato, arrestato 'non capimmo la gravità'

MILANO, 20 NOV - "Nessuno di noi aveva compreso la gravità del fatto". Sono le parole, in sostanza, di uno dei due 18enni arrestati due giorni fa assieme a tre 17enni, per la rapina e il tentato omicidio dello studente di 22 anni della Bocconi, pestato e accoltellato e che ha subito lesioni permanenti. Oggi il ragazzo, accusato di aver fatto da "palo" e detenuto come l'amico a San Vittore, ha incontrato in carcere l'avvocata Elena Patrucchi. "Ha ribadito più volte - ha detto la legale - che lui era lontano ed era convinto che fosse solo una zuffa. Quando ha saputo, tempo dopo, dell'uso del coltello, è rimasto sconvolto". Domani il ragazzo risponderà al gip.