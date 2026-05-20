Studente accoltellato a Milano, chiesti 12 e 10 anni per due 18enni

MILANO, 20 MAG - Il pm di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni dì carcere per i due diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti di un ragazzo di 22 anni. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como, fuori da una discoteca, e per cui Davide Cavallo ha una lesione permanente. La proposta di pena è stata formulata stamane nel corso del processo con rito abbreviato, davanti al gup Alberto Carboni, nei confronti dei due giovani, uno ritenuto l'esecutore materiale e l'altro, che all'epoca si era giustificato dicendo di essere stato lontano dall'aggressione e di non sapere del coltello, complice. Il pubblico ministero ha rimarcato che si è trattato comunque di tentato omicidio ed è, in sostanza, superfluo sostenere che le condizioni di salute della vittima sono migliorate. Per Davide, in aula con le stampelle accompagnato dai genitori, è stato chiesto un risarcimento di 1,5 milioni, mentre per fratello, mamma e papà 100 mila euro ciascuno. I due imputati, Alessandro Chiani e Ahmed Atia, sono stati arrestati il 18 novembre. All'aggressione messa in atto per rubare 50 euro, c'erano anche tre minorenni imputati in un processo parallelo ma davanti al tribunale per i minori.