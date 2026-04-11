Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Studente 17enne morto durante una gita scolastica a Firenze

AA

CATANIA, 11 APR - Uno studente di 17 anni di Adrano (Catania) è morto durante una gita scolastica a Firenze. Il ragazzo avrebbe accusato un malore mentre stava facendo un giro su una bici elettrica, perdendo i sensi senza più riprendersi. La Procura toscana ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia che è prevista martedì prossimo. La notizia è stata confermata dal sindaco di Adrano, Fabio Mancuso: "Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie - ha postato su Facebook - un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza, un abbraccio fraterno a tutta la famiglia".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CATANIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario