Studente 15enne salva una bidella dal soffocamento a Carrara

CARRARA (MASSA CARRARA), 01 OTT - Salvataggio drammatico, ma a lieto fine, alcuni giorni fa in una scuola di Carrara (Massa Carrara) dove lo studente 15enne Niccolò Ricci dell'istituto 'Zaccagna-Galilei' ha soccorso una bidella liberandola da un soffocamento grazie a una manovra di soccorso che il ragazzo aveva appreso dalla madre. La vicenda viene riportata oggi dalle cronache de La Nazione de Il Tirreno. La donna, mentre stava mangiando uno snack, ha iniziato ad avvertire un fastidio alla gola, comprendendo quasi subito che del cibo con delle noccioline tra gli ingredienti, le fosse rimasto di traverso e le impediva la respirazione. L'alunno se ne è accorto ed è intervenuto. Il ragazzo conosceva la manovra di Heimlich, utile per liberare le vie aree in caso di ostruzione, ed è riuscito prontamente ad applicare sulla donna la procedura, salvandole la vita. Il giovane ha poi raccontato che la manovra gli era stata insegnata dalla madre, che è infermiera. "Non l'avevo mai fatta, ma non potevo stare fermo e ho deciso di tentare, ho avuto paura quando l'ho vista col viso cianotico", ha detto ai cronisti. La collaboratrice scolastica, Consuelo Guidi, commossa, ha abbracciato il ragazzo, ringraziandolo per il gesto che, di fatto, le ha salvato la vita.