Stromboli, pescatore trova capretto con fratture e lo adotta

LIPARI, 06 DIC - Un capretto con un pescatore per papà. Accade a Stromboli dove Giacomino Utano ha "adottato" un capretto, che avrebbe circa otto mesi, trovato dalla figlia e dalla nipotina con le zampe anteriori spezzate vicino la spiaggia di Scari, probabilmente per una caduta dal costone sovrastante. L'uomo, non solo si è limitato a soccorrerlo, ma, dopo aver ottenuto l'autorizzazione per potersi imbarcare con l'animale ribattezzato Pongo sull'aliscafo di linea, l'ha portato da una veterinaria a Lipari per farlo sottoporre ad un intervento chirurgico per il ripristino della funzionalità delle zampe. Un'operazione durata quattro ore a conclusione della quale al capretto sono state applicate due placche in titanio che gli dovrebbero consentire, dopo la convalescenza a casa Utano, una buona mobilità. Chi ha visto il capretto parla di un concentrato di dolcezza che non chiede cibo, ma carezze: cerca Giacomino con gli occhi, come fanno gli animali riconoscenti. E restituisce affetto, amore e fiducia in un'isola come Stromboli dove la convivenza con migliaia di capre selvatiche, che scendono dalla montagna, è sempre più difficile e dove per il 2026 è stato varato un piano per il trasferimento di 1.200 capi.

