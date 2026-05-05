CATANIA, 05 MAG - Un incremento dell'attività effusiva da tracimazione è stato registrato da ieri sera dall'aera craterica Nord dello Stromboli. La colata lavica è avanzata lungo la Sciara del Fuoco fino a raggiungere la linea di costa intorno alle 03:00 della notte scorsa. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo, di Catania. Prosegue l'attività stromboliana in entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud dello Stromboli. Dal punto di vista sismico l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente all'interno della fascia dei valori medi.
Stromboli, aumenta attività effusiva, colata ha raggiunto la linea di costa
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