Striscione in piazza a Nola, 'giustizia per Domenico'

NOLA, 04 MAR - "Tutto questo non ha alcun senso, che nulla resti impunito". È quanto si legge su uno striscione affisso nella piazza antistante il duomo di Nola, dove dalle 11 di oggi è giunto il feretro del piccolo Domenico. "Il tuo ricordo in eterno mai sbiadito", è impresso ancora sullo striscione dove si chiede "Giustizia per Domenico".