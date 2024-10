Stretta di mano Conte-Schlein a sciopero metalmeccanici

Prove di campo largo al Giffoni Film Festival 2024. La segretaria del Pd Elly Schlein, che stamattina è stata ospite dell'evento rispondendo alle domande dei ragazzi, ha incontrato, mentre pranzava al convento di San Francesco, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle che invece è atteso dai giffoner nel primo pomeriggio. I due hanno parlato a lungo anche con il direttore e ideatore del festival, Claudio Gubitosi, e fatto foto con i ragazzi, Giffoni Valle Piana (SA), 26 luglio 2024 ANSA/ Ufficio Stampa Giffoni Film Festival ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK