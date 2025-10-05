Giornale di Brescia
Stretta della polizia britannica sui cortei, limiti a pro-Pal

epa12430498 Police arrest supporters of the banned Palestine Action group who take part in a civil disobedience protest in Trafalgar Square in London, Britain, 04 October 2025. British police requested that organizers postpone the protest after the Manchester synagogue attack, but the request was refused. Palestine Action was designated a proscribed terrorist organization by the UK government on 05 July 2025. EPA/TAYFUN SALCI
ROMA, 05 OTT - La polizia del Regno Unito avrà nuovi poteri sulle manifestazioni dopo che grandi proteste di piazza per la Palestina hanno causato "molto timore" alla comunità ebraica. Una nota del ministero dell'Interno indica che le nuove regole, introdotte il prima possibile, metteranno limitazioni alle manifestazioni ripetute e di notevoli dimensioni. La polizia potrà ordinare agli organizzatori di tenere l'evento altrove o anche vietarlo in alcuni casi. Chiunque violerà queste disposizioni rischierà l'arresto. Il ministro dell'Interno Shabana Mahmood ha dichiarato: "Il diritto di protestare è una libertà fondamentale nel nostro Paese. Tuttavia, questa libertà deve essere bilanciata con la libertà dei vicini di vivere la propria vita senza paura".

