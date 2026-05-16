Streeting, pronto a sfidare a Starmer con i migliori candidati

ROMA, 16 MAG - "Abbiamo bisogno di una vera competizione con i migliori candidati in lizza, e io mi candiderò". Così Wes Streeting, rispondendo ad una domanda di Sky News, conferma la sua candidatura alla leadership del Partito Laburista per sostituire Sir Keir Starmer. Streeting ha poi aggiunto di non voler forzare una competizione immediata, poiché "non sarebbe nell'interesse del partito (né nell'interesse nazionale)" avere una competizione prima che Andy Burnham (sindaco di Manchester tra i favoriti per l'eventuale 'corsa' alla guida del partito laburista) abbia avuto la possibilità di tornare in Parlamento. L'ex ministro britannico della Sanità Wes auspica inoltre "una nuova relazione speciale con l'Ue" e che il Regno Unito possa "un giorno" rientrare nell'Unione, aggiungendo che il futuro del Paese "è legato all'Europa" mentre descrive la scelta del divorzio da Bruxelles un "errore catastrofico". "Nel 2026, il popolo britannico si renderà sempre più conto che in un mondo pericoloso dobbiamo unire le forze, sia per ricostruire la nostra economia e il nostro commercio, sia per rafforzare la nostra difesa contro le minacce comuni derivanti dall'aggressione russa e dal ritiro dell'America First", ha detto, aggiungendo che il Partito Laburista "non può più permettersi di tacere" sugli impatti della Brexit. "Dobbiamo riformulare le argomentazioni" a favore del rientro, ha concluso.