Straripa fiume nel Sassarese, in salvo 12 persone tra cui una neonata

OZIERI, 15 FEB - Dodici persone, tra cui una neonata, sono state tratte in salvo nella notte dai vigili del fuoco in una frazione di Ozieri, dopo essere rimaste completamente isolate in seguito all'esondazione del Rio Mannu, nel Sassarese. I soccorritori acquatici e i sommozzatori hanno operato con l'impiego di gommoni, raggiungendo e mettendo in salvo tutte le persone coinvolte. Sempre nel nord Sardegna, nel territorio del comune di Muros, per lo straripamento del Rio Mascari la complanare Anas alla strada statale 131, nei pressi di Campomela non è percorribile.