Strage Suviana: Abb, 'Casiraghi aveva grande esperienza'

ROMA, 11 APR - "Abb è stata informata oggi dalle autorità che il nostro dipendente Paolo Casiraghi è stato ufficialmente identificato come una delle vittime dell'incidente che ha avuto luogo presso la centrale Enel Green Power il 9 aprile. Le nostre più sentite condoglianze sono rivolte alla famiglia in lutto e ai nostri colleghi in questo momento così difficile". Così la società in una nota. "Abb è vicina a loro per garantire tutto il sostegno di cui hanno bisogno" e "ringrazia tutti i soccorritori che hanno lavorato instancabilmente nelle difficili operazioni di recupero". Paolo Casiraghi, "dipendente Abb della divisione Process Automation Energy Industries, con sede a Sesto San Giovanni (Milano) era un professionista molto apprezzato entrato in Abb nel 1986 nell'area del service per i sistemi di eccitazione e ha sviluppato la sua esperienza in questo settore operando sia a livello nazionale che internazionale", prosegue la nota. La società ricorda che "Paolo Casiraghi è l'unico dipendente Abb coinvolto nell'incidente. Si trovava presso l'impianto di Bargi per assistere alla messa in servizio di due sistemi di eccitazione forniti direttamente da Abb e installati da Enel Green Power". Abb ribdisce di esser "pronta a collaborare con tutte le autorità competenti e con la direzione del sito di Enel Green Power per indagare sulle cause dell'incidente".