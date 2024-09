Strage Nuoro: figlia uccisa aveva dedicato laurea al padre

NUORO, 25 SET - "A mia madre, che ci ha creduto prima che ci credessi io. A mio padre, l'amore più grande della mia vita". E' la dedica che Martina Gleboni, la ragazza uccisa dal padre Roberto nella strage familiare di questa mattina a Nuoro, aveva fatto ai suoi genitori per la laurea conseguita due anni fa. Una foto postata sul suo profilo Facebook. In un altro post di qualche anno fa, sul profilo della madre, Giusi Massetti, anche lei uccisa dall'operaio forestale nuorese, le due donne sono ritratte con la scritta "No alla violenza sulle donne" di ActIonaid.