Strage in famiglia: nuovo sopralluogo degli investigatori

PADERNO DUGNANO, 04 SET - I carabinieri sono tornati al lavoro nella villetta di via Anzio a Paderno Dugnano (Milano) dove, nella notte tra sabato e domenica, un 17enne ha accoltellato a morte i genitori Fabio e Daniela e il fratellino Lorenzo di 12 anni. Il nuovo accesso sul luogo del delitto rientra nelle normali operazioni di indagine, necessarie a repertare ogni elemento utile alla ricostruzione del triplice delitto. Davanti al cancello del comprensorio di villette costruito dal padre di Fabio, in molti hanno depositato mazzi di fiori in segno di vicinanza alla famiglia delle vittime.