Strage in famiglia nel milanese. Morti padre, madre e figlio

MILANO, 01 SET - Sarebbe una strage in famiglia il triplice omicidio avvenuto la scorsa notte in una villetta di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, in cui sono stati trovati morti padre, madre e un ragazzino di 12 anni. In base alle informazioni raccolte dagli inquirenti al momento - sul posto si trovano i carabinieri e il pm della procura di Monza e quello della procura dei minori - e al racconto fatto dall'unico superstite della strage, l'altro figlio 17enne, il padre avrebbe ucciso la donna e il figlio più piccolo. Gli omicidi sarebbero avvenuti intorno all'1 e il ragazzo avrebbe spiegato di essersi svegliato nel cuore della notte sentendo le urla della madre e del fratello colpiti a morte dal padre. Il ragazzo ha raccontato di esser entrato nella stanza del fratello e di aver visto padre seduto su una sedia con il coltello accanto e i corpi del fratellino nel suo letto e la madre a terra. A quel punto avrebbe reagito prendendo il coltello e uccidendo il padre. "Ho ucciso mio papà, venite" ha detto nella telefonata al 112. La sua versione è però tutta da verificare, anche perchè il ragazzo non presenta segni di colluttazione.