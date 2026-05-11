Strage Fidene, confermato in appello l'ergastolo per il killer

ROMA, 11 MAG - Confermata la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore l'11 dicembre del 2022 della strage di Fidene, a Roma, durante la quale furono uccise quattro donne nel corso di una riunione di condominio. Lo hanno deciso i giudice della Corte d'Assise d'Appello della Capitale. A perdere la vita furono Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis.