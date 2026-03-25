Strage di Bologna, a ciascuna delle 85 vittime intitolato un luogo della città

BOLOGNA, 25 MAR - Ottantacinque luoghi per ottantacinque vittime. Su proposta del consiglio comunale, la giunta di Bologna ha approvato la proposta di intitolazione di luoghi pubblici cittadini a ciascuna delle 85 vittime della strage della stazione del 2 agosto 1980. La proposta è stata formulata dalla commissione consultiva per la denominazione delle vie cittadine, dopo essere stata preventivamente condivisa con l'associazione tra i familiari delle vittime. "Dare un nome alle cose - dice il sindaco Matteo Lepore - è un gesto semplice e allo stesso tempo profondo. Con questa iniziativa compiamo un atto di memoria doveroso nei confronti di ognuna delle 85 vittime della strage della stazione del 2 Agosto. Abbiamo scelto, accogliendo la proposta del consiglio comunale, di distribuire queste intitolazioni nei diversi quartieri della nostra città, per rafforzarne il valore comunitario, non legandola ad un unico luogo ma favorendo l'intreccio di quei nomi, e le loro storie, con la vita quotidiana delle persone. Ricordare i loro nomi, significa affermare i valori democratici della nostra città e la battaglia per la verità e per la giustizia, portata avanti con tenacia dai familiari per più di quarant'anni. Una battaglia che tutti insieme abbiamo saputo vincere".