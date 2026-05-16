Strage Brandizzo, procura Ivrea chiede 21 rinvii a giudizio

TORINO, 16 MAG - La procura di Ivrea ha depositato una richiesta di rinvio a giudizio per 21 persone al termine delle indagini sull'incidente ferroviario che a Brandizzo (Torino) nella notte fra il 30 e il 31 agosto 2023 costò la vita a cinque operai, travolti sui binari da un treno in corsa. La data di apertura dell'udienza preliminare non è ancora stata fissata. Lo riporta il quotidiano 'La Stampa', secondo cui la richiesta dei magistrati eporediesi riguarda, fra gli altri, due ex amministratori delegati di Rfi, Vera Fiorani (in carica fino al 19 maggio 2023) e Gianpiero Strisciuglio (attuale ad di Trenitalia), rimasto in carica fino al marzo 2025. Sono chiamate in causa come 'persone giuridiche', sempre secondo quanto riporta il quotidiano, le società Rfi, la Clf di Bologna (società appaltatrice dei lavori) e la subappaltatrice Si.Gi.Fer di Borgo Vercelli.