Strage Bologna, revocata la semilibertà a Cavallini

Processo strage: ergastolo per Cavallini. Gilberto Cavallini lascia il tribunale di Bologna prima della lettura della sentenza per rientrare in carcere di Terni in cui si torva in regime di semilibertà. Bologna, 09 Gennaio 2020. ANSA/GIORGIO BENVENUTI
BOLOGNA, 16 SET - Revocata la semilibertà, concessa nel 2017, a Gilberto Cavallini, 73 anni, ex Nar a gennaio condannato in via definitiva all'ergastolo per la strage del 2 agosto 1980. La decisione è del magistrato di Sorveglianza di Spoleto, che accoglie la richiesta della Procura generale di Bologna. Il magistrato Fabio Gianfilippi dispone la cessazione della misura per Cavallini, detenuto a Terni, in seguito alla pronuncia della Corte di assise di appello bolognese che ha rideterminato in 3 gli anni di isolamento, aggiungendone uno dopo l'ultima condanna. Isolamento ancora da eseguire e che, per il magistrato, è incompatibile con la semilibertà.

