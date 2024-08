Strage Bologna: Bolognesi, chi governa non ha capito i processi

BOLOGNA, 02 AGO - "Il nostro manifesto è molto sintetico e dice 'conosciamo la verità e abbiamo le prove'. Non abbiamo esagerato. Gli ultimi processi, l'appello Cavallini e sui mandanti hanno certificato che la strage è stata organizzata e finanziata dai vertici della P2, protetta dal punto di vista organizzativo in maniera molto attenta dai nostri servizi segreti, ed eseguita da terroristi fascisti. E' la verità e questa diventa la lettura della strategia della tensione, è un passo eccezionale per conoscere fino in fondo la storia criminale e politica del nostro paese". Lo ha detto il presidente dei familiari delle vittime della Strage del 2 agosto 1980 Paolo Bolognesi, durante l'incontro a Palazzo D'Accursio, presente il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "E' una cosa che lascia sgomenti. Abbiamo avuto un presidente del consiglio che è stato membro della loggia P2, addirittura gli hanno intitolato un aeroporto. Portano avanti leggi che sono punti focali del piano di rinascita democratica. Sembra che chi è al governo non è che abbia compreso bene le verità processuali. E' una lacuna notevole per la nostra democrazia", ha aggiunto, spiegando che la richiesta dei familiari è che venga riconosciuta la matrice fascista dell'attentato.