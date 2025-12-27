Giornale di Brescia
Strade chiuse e allagate, forti disagi a Olbia e in Gallura

OLBIA, 27 DIC - Il maltempo si è abbattuto sulla Gallura e su Olbia, in particolare. Nella giornata di ieri, 26 dicembre, la pioggia incessante ha causato l'allagamento di numerose strade del centro della città, soprattutto nel quartiere di San Simplicio e nelle vie Amba Algi e via Escrivà, già fortemente colpite dall'alluvione del novembre del 2013. Chiusi al traffico alcuni sottopassi per questioni di sicurezza. Le squadre dei Vigili del fuoco di Olbia e Arzachena sono state impegnate dalle prime ore del mattino in decine di interventi che hanno riguardato anche appartamenti e cantine da prosciugare, con altrettante richieste in coda pronte ad essere evase. Non si segnalano feriti. La squadra di Arzachena è poi intervenuta nella frazione di Cugnana ad Olbia dove un ponticello è franato sotto la pressione dell'acqua causando l'isolamento di cinque nuclei familiari. Interventi per maltempo si sono registrarti anche a La Maddalena. Anche per la giornata di oggi è stato emesso un avviso regionale di criticità per rischio idrogeologico per temporali in Gallura. Il maltempo dovrebbe cessare nelle prime ore di questo pomeriggio.

OLBIA

