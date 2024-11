Strade bloccate furgoni per colpo ditta Celine, furto fallisce

FIRENZE, 15 NOV - Colpo fallito la notte scorsa nell'azienda di pelletteria di Celine a Strada in Chianti, nel comune di Greve (Firenze) dove sono state anche bloccate le strede con dei furgoni con le gomme forate per mettere a segno il furto. Da quanto appreso dagli investigatori i ladri, una volta riusciti a entrare usando un'auto come ariete, disturbati dai fumogeni anti-intrusione si sono dati alla fuga. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno. Tutto è avvenuto attorno, in località Palagione a Strada in Chianti. Dopo aver posizionato dei furgoni, risultati rubati, con gomme forate per non essere spostati facilmente lungo le varie strade che portano allo stabilimento, sono entrati nella ditta sfondando il cancello di ingresso e una delle porte di accesso che porta al caveau, un'autovettura utilizzata come ariete. Una volta dentro però sarebbe stati disturbati dai fumogeni anti-intrusione.