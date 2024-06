Strada, 'tanti elettori mi dicono che da tempo non votavano Pd'

MILANO, 10 GIU - "Quando ci facciamo comprendere la gente ci segue". Così la capolista del Pd per il Nord ovest, Cecilia Strada, che ha totalizzato 282.763 preferenze commenta in una nota il risultato elettorale. "Oggi è l'anniversario del rapimento di Giacomo Matteotti. Il suo amore per la verità contro il fascismo e la libertà sono un autentico esempio per chi come me si avvia adesso a compiere il proprio dovere di eurodeputato - prosegue -. Oltre a Matteotti il mio pensiero va a a David Sassoli, l'uomo che ha dato corpo alla nuova Europa veramente solidale". "Il risultato raggiunto apparentemente va oltre ogni aspettativa. Girando tutto il collegio ho avuto modo di cogliere ogni giorno di più la passione che cresceva all'interno della comunità del Pd e non solo - spiega -: un'onda di straordinaria varietà che ha abbracciato i tanti mondi del volontariato, dell'associazionismo, delle comunità locali, e che è andata molto oltre i tradizionali elettori di questo partito. Tante e tanti, al termine degli incontri, raccontavano che era da tempo che non votavano Pd o che proprio si astenevano del tutto". "Una campagna elettorale basata sulla determinazione e la passione di quanti ci hanno creduto:, una campagna elettorale di ascolto delle priorità che mi sono state poste: lavoro, salute, casa, pace - conclude -. Uno degli insegnamenti di questa campagna é la necessità sempre più forte di parlare il linguaggio della concretezza e non quello degli astratti concetti politici".