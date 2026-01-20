Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione

ROMA, 20 GEN - Il ministero dell'Interno ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica, dopo gli scontri in autostrada tra tifosi della viola e giallorossi, avvenuti domenica scorsa. Nel provvedimento viene anche fatto riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie.