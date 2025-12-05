'Stop alla conferenza Barbero-D'Orsi', protesta Rifondazione

TORINO, 05 DIC - Dopo la conferenza annullata il mese scorso al Polo del '900 di Torino - poi andata in scena presso il circolo Arci La Poderosa - dal titolo 'Russofobia, russofilia, verità' e organizzata dalla sezione torinese dell'Anppia (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti), arriva un altro ostacolo per il professor Angelo D'Orsi, che questa volta avrebbe dovuto intervenire insieme al collega Alessandro Barbero. A riferirlo è Paolo Ferrero, segretario provinciale di Rifondazione comunista Torino: "Apprendiamo che il Teatro Grande Valdocco, che era stato affittato al Circolo Arci della Poderosa per tenervi martedì 9 dicembre, una conferenza dal titolo 'Democrazia in tempo di guerra' a cui avrebbero partecipato Alessandro Barbero e Angelo D'Orsi, non è più disponibile". "A questo punto - prosegue Ferrero - è del tutto evidente che la prima vittima della guerra è la democrazia. Ma noi non ci arrendiamo e pratichiamo una escalation democratica. Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare martedì prossimo 9 dicembre alle ore 18 al sit-in di protesta che si terrà nella piazza Palazzo di città ed a prepararsi a partecipare alla nuova organizzazione del dibattito tra Barbero e D'Orsi, che si terrà in una location ovviamente molto più grande di quella prevista. Perché ai ladri di democrazia rispondiamo allargando la democrazia e la partecipazione popolare".