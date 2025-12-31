Stop ai treni sulla Tirrenica per un investimento mortale a Carrara

CARRARA (MASSA CARRARA), 31 DIC - Circolazione ferroviaria sospesa in Toscana sulla linea Tirrenica - tra le stazioni di Massa e Carrara Avenza - per l'investimento mortale di una persona da parte di un convoglio a lunga percorrenza. Polfer e polizia sul posto per svolgere accertamenti e rilievi. Il treno coinvolto è un convoglio a lunga percorrenza da Roma a Genova, con alcune centinaia di passeggeri a bordo. E' stato attivato da Trenitalia un servizio sostitutivo 'navetta' con bus fra le stazioni Fs di Massa e Sarzana (La Spezia).