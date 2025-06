Stop ai cellulari in classe anche alle superiori

Studenti e studentesse in DAD sotto il MIUR provenienti da più di trenta scuole di Roma si sono riuniti con i loro cellulari, tablet e pc per svolgere lezione a distanza sotto il ministero dell'Istruzione, per protestare contro le problematiche della didattica a distanza, Roma, 4 novembre 2020. ANSA/Rete degli Studenti Medi - Roma e Lazio