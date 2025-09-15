Giornale di Brescia
'Stop a rapporti con Israele', Campania approva mozione

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità una mozione a iniziativa del consigliere del M5s Michele Cammarano e di altri, che "condanna gli atti di guerra a Gaza" e invita il governo a "sospendere ogni rapporto istituzionale e commerciale con il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu". Napoli 15 settembre 2025. Facebook.com/Michele Cammarano + ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA + NPK
NAPOLI, 15 SET - Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità una mozione che "condanna gli atti di guerra a Gaza" e invita il governo a "sospendere ogni rapporto istituzionale e commerciale con il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu". La mozione, a iniziativa del consigliere Michele Cammarano e di altri, ha unificato tutte le altre che erano state presentate in aula sulla guerra a Gaza. Al momento della votazione, nell'aula del Consiglio regionale non erano presenti i consiglieri di centrodestra. La mozione approvata ha unificato anche le altre mozioni in programma: in particolare, quella che prevedeva "iniziative della Regione Campania a tutela dei diritti umani e di protezione della popolazione civile nella Striscia di Gaza", quella a "sostegno alla candidatura dei bambini palestinesi al Premio Nobel per la Pace" e quella di "Condanna delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nella Striscia di Gaza, sostegno ad ogni iniziativa diplomatica, nazionale e internazionale, volta ad ottenere un cessate il fuoco umanitario immediato, la liberazione degli ostaggi israeliano, la protezione dei civili e l'ingresso rapido degli aiuti umanitari"

