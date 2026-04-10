Stop a circolazione Av e convenzionale sulla Roma-Firenze da mezzanotte sabato

ROMA, 10 APR - Come annunciato nelle precedenti settimane, prenderanno il via gli interventi di attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale, con sospensione della circolazione fino alle ore 15 di domenica 12 aprile. Lo ricorda FS in una nota. L'intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), rappresenta un passaggio strategico per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria. Le attività interesseranno in particolare la tratta Orvieto-Settebagni, completando l'installazione del sistema Ertms sull'intera direttrice AV Roma-Firenze. L'investimento complessivo è di circa 147 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr. Per consentire i lavori, la circolazione sarà sospesa: dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle ore 15 di domenica 12 aprile interruzione della tratta Rovezzano-Settebagni (Roma-Firenze AV). Dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle ore 5 di domenica 12 aprile interruzione della tratta Orte-Roma Tiburtina (Roma-Firenze convenzionale) Durante il periodo dei lavori le linee Roma-Firenze AV e convenzionale non potranno essere percorse dai treni. Prevista una forte riduzione dei collegamenti con soluzioni di spostamento alternative percorrendo la linea Tirrenica. La circolazione riprenderà progressivamente dal pomeriggio del 12 aprile, con possibili allungamenti dei tempi di viaggio, e tornerà regolare da martedì 14 aprile. In considerazione delle possibili ripercussioni sul servizio, si invitano i viaggiatori a consultare i canali di infomobilità di RFI e delle Imprese Ferroviarie. L'introduzione dell'Ertms consentirà un miglioramento dell'affidabilità, della regolarità della circolazione e della qualità del servizio, nell'ambito del più ampio piano di innovazione della rete ferroviaria nazionale.