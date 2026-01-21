Stop 24 ore treni nord-sud a Firenze per ricostruire un cavalcavia

FIRENZE, 21 GEN - Per i lavori di demolizione e ricostruzione di un cavalcavia ferroviario a Firenze, noto come Ponte al Pino, situato vicino alla stazione di Campo di Marte, sarà interrotta la circolazione dei treni sulla direttrice nord-sud - a partire da quelli dell'Alta Velocità Frecciarossa più tutti gli altri - dalle ore 15 del 24 gennaio alle ore 15 del 25 gennaio. Lo comunica la prefettura di Firenze dopo una riunione con Rfi. La tratta ferroviaria fra le stazioni di Campo di Marte e di Rifredi sarà coperta con flotte di bus sostitutivi. In queste 24 ore di interruzione della ferrovia verrà posizionata una passerella provvisoria per i residenti mentre il nuovo Ponte al Pino - che sostituirà l'attuale struttura dell'800 - secondo i programmi sarà pronto nel settembre 2026. Tra il 24 e il 25 gennaio tutti i treni dell'Alta Velocità provenienti da sud termineranno la corsa alla stazione di Firenze Campo di Marte, con eventuale prosecuzione per Firenze Rifredi qualora sia prevista una destinazione successiva; in modo simile avverrà per tutti i treni Av provenienti da nord, i quali termineranno la corsa a Firenze Rifredi, con prosecuzione per Firenze Campo di Marte ove necessario. Inoltre i treni regionali provenienti da sud termineranno la corsa alla stazione di Firenze Campo di Marte o saranno cancellati. Per gli spostamenti dei passeggeri tra le due stazioni, sarà attivato un servizio su gomma con bus navetta con tre flotte di sei bus da 50 posti ciascuno. Inoltre il giorno dell'incontro Fiorentina Cagliari di serie A (ore 18 allo stadio Franchi, che è vicino alla ferrovia), la prefettura - per una maggiore fluidità del traffico e per assicurare la separazione dei flussi - oltre al servizio di navette con bus da Campo di Marte a Rifredi e viceversa, ha stabilito che alla discesa dal treno i viaggiatori saranno accolti da personale di Fs Security, Trenitalia e Italo nonché da volontari della Protezione Civile del Comune e della Città Metropolitana per indirizzarli sul percorso da seguire per raggiungere i bus in modo da assicurare la corretta e separata gestione dell'afflusso e del deflusso delle persone, in particolare dai tifosi del calcio. Ci sarà un'apposita cartellonistica nelle stazioni e nei sottopassi ferroviari. Infine per il collegamento dalla stazione di Campo di Marte a stazione Santa Maria Novella, i possessori di biglietto ferroviario potranno gratuitamente usare la navetta Fs e la linea tranviaria T2.