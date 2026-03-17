Stiglitz, 'shock petrolio, uno dei peggiori eventi per la democrazia'

BRUXELLES, 17 MAR - "Saranno i cittadini comuni a sostenere la maggior parte dei costi", tra "aumento dei prezzi del petrolio" e dei beni importati. "Gli Usa avevano già una crisi del costo della vita, e ora è ancora più grave". "Questo è uno degli eventi peggiori che si possano immaginare per la democrazia". Lo ha detto il Nobel per l'Economia Joseph Stiglitz in un'intervista all'ANSA prima della partecipazione a Bruxelles al Simposio Fiscale Ue 2026. "Non solo Trump ha ridotto le sanzioni contro la Russia, ma il prezzo del petrolio russo è schizzato alle stelle": "purtroppo la Russia è un grande vincitore".