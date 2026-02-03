Steve Witkoff è arrivato in Israele, focus sull'Iran
TEL AVIV, 03 FEB - L'inviato del presidente Usa Steve Witkoff è atterrato in Israele in vista degli incontri di oggi pomeriggio con il primo ministro Benyamin Netanyahu, il capo di stato maggiore dell'Idf Eyal Zamir e il direttore del Mossad David Barnea. Al centro dei colloqui il dossier Iran. Lo riferisce il notiziario di Channel 12.
