Stellantis: domani stabilimento Pomigliano di nuovo fermo

All'esterno dello stabilimento ex Fiat di Pomigliano d'Arco l'albero di Natale con i nomi dei licenziati decritto come ''dono della Stellantis' agli operai della Trasnova azienda cui il colosso automobilistico non ha ancora rinnovato la commessa per le attività nei propri siti produttivi italiani e che da ieri hanno bloccato l'accesso dei mezzi, 3 DICEMBRE 2024 ANSA / NPK