Stella a cinque punte e scritte contro le forze dell'ordine sui muri a Foggia

FOGGIA, 10 DIC - "Armarsi ancora" è la scritta di colore rosso, accompagnata dai disegni di una stella a cinque punte e di due martelli incrociati, comparsa nella notte sul muro di un palazzo a Foggia, nel quartiere Ferrovia. Poco distante è stata invece realizzata un'altra scritta, "Acab, che denigra le forze dell'ordine". Lo denuncia il comitato Difendiamo il quartiere Ferrovia sottolineando che si tratta di "un richiamo alla lotta armata" realizzato da "chi molto probabilmente non ha vissuto quella stagione buia". "Un messaggio - prosegue il comitato - che inneggia alla violenza e che ferisce un intero quartiere già provato da degrado e insicurezza. Chi imbratta un bene altrui non è un artista: è un vandalo. La scritta, oltre a deturpare un edificio privato, diffonde un contenuto potenzialmente istigatorio. La valutazione spetterà all'autorità giudiziaria". Il comitato chiede "un intervento immediato di rimozione e il ripristino del decoro. E che vengano acquisite subito le immagini delle telecamere presenti nell'area. Ci si augura che le riprese aiutino ad individuare l'autore di questo gesto vile: ormai l'intero quartiere Ferrovia è ridotto ad una serie di murales immondi, che fanno rabbrividire chiunque li guarda". Gli agenti della Digos stanno indagando per risalire ai responsabili.