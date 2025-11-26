Giornale di Brescia
Italia e Estero

Steinmeier primo capo stato tedesco a visitare Guernica

AA

ROMA, 26 NOV - Il presidente della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier sarà il primo capo di Stato tedesco a visitare Guernica, città basca che fu bombardata nel 1937, durante la guerra civile, dalla Legione Condor tedesca e dall'Aviazione Legionaria italiana, allora alleate di Francisco Franco, in quello che è considerato il primo attacco aereo massiccio e indiscriminato contro una popolazione civile. Ad accompagnarlo - come riporta l'agenzia Efe - sarà Felipe VI, re di Spagna. Guernica è famosa nel mondo per il maestoso quadro di Pablo Picasso raffigurante gli effetti del bombardamento della città. L'appuntamento fa parte di una visita di Stato con un ricevimento d'onore al Palazzo Reale, dove è prevista una cena di gala. Il presidente tedesco incontrerà anche il capo del governo spagnolo Pedro Sánchez.

Argomenti
ROMA

