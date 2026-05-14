Stefani, 'su fine vita meglio una legge regionale a valenza statale'

VENEZIA, 14 MAG - Sul fine vita "quello che possiamo fare come Regione è esercitare una competenza prevista dalla nostra Costituzione, che è quella di proporre iniziative legislative che partono dal Consiglio regionale a valenza statale, e che quindi poi devono essere espressione del Parlamento". Lo ha detto il presidente del Veneto, Alberto Stefani, a margine di un evento a Mestre (Venezia), a proposito del disegno di legge popolare dell'associazione Coscioni, all'attenzione del Consiglio regionale. "Noi - ha aggiunto - dobbiamo essere concreti. Abbiamo visto che la legge regionale toscana sul fine vita è stata impugnata e poi smontata in parte dalla Corte Costituzionale. È impensabile pensare che una legge regionale sul fine vita possa determinare una disciplina solo qui in Veneto. Sarebbe come pensare di fare una legge sulla legittima difesa che vale solo in Veneto, o una legge sulla flat tax che valga soltanto per un territorio. Noi dobbiamo pensare che iniziative come questa, non lo dico io, lo dice la Corte Costituzionale, debbano trovare un'uniformità, e il Parlamento tra l'altro nei prossimi mesi dovrà intervenire in questo senso".