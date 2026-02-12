Stati generali dei Piccoli Comuni, con Manfredi e Zangrillo alla 'Nuvola'

ROMA, 12 FEB - Si svolgeranno giovedì 19 e venerdì 20 febbraio 2026, a Roma alla "Nuvola", gli Stati generali dei Piccoli Comuni, organizzati in occasione dell'evento conclusivo di P.I.C.C.O.L.I., il progetto promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica, nel quadro del Programma operativo complementare (POC) al PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020 e attuato da Anci. L'iniziativa ha consentito di costruire un modello di accompagnamento strutturato e capillare, coinvolgendo oltre 1.500 enti su tutto il territorio nazionale. La due giorni sarà conclusa da Gaetano Manfredi, presidente di Anci e sindaco di Napoli, e dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. La prima giornata di lavori sarà dedicata al Progetto che mira ad elaborare proposte operative da portare all'attenzione delle istituzioni. Sono previste quattro sessioni tematiche parallele che coinvolgeranno sindaci, funzionari e stakeholder sui punti strategici dell'amministrazione dei piccoli Comuni: il personale, le gestioni associate, il bilancio e la gestione finanziaria, i bisogni delle persone che vivono nei territori. La giornata di venerdì 20 febbraio, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sarà aperta dall'intervento di Roberto Pella vicepresidente Anci con delega Aree interne e sindaco di Valdengo, e di Susanna Cenni, coordinatrice nazionale Anci della Conferenza dei presidenti delle Associazioni regionali e sindaca di Poggibonsi. Seguirà la relazione introduttiva di Alessandro Santoni, coordinatore nazionale consulta Piccoli Comuni Anci e sindaco di San Benedetto Val di Sambro. Previsti gli interventi (entrambi in remoto) di Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di Coesione, e di Wanda Ferro, sottosegretario al ministero dell'Interno. Conclusioni affidate a Gaetano Manfredi, presidente di Anci e sindaco di Napoli e al ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.