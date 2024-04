Statale Milano, una commissione per accordi con paesi in guerra

MILANO, 24 APR - "Abbiamo stabilito nell'ultimo Senato accademico di fare una commissione che prenderà in esame, con criteri chiari, quelli che sono gli accordi con Paesi in stato di belligeranza o che abbiano violazioni esplicite di diritti umani o civili". Lo ha fatto sapere il rettore dell'Università degli studi di Milano Elio Franzini durante l'assemblea pubblica sulla guerra in Medio Oriente organizzata dai collettivi universitari in Statale.