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'Stasera ci saranno delle sparate', la profezia involontaria di Leavitt

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ROMA, 26 APR - Le parole pronunciate da Karoline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca, in un'intervista a Fox News poco prima della cena dei corrispondenti a Washington hanno il sapore di una profezia involontaria. "È pronto a dare battaglia. Ve lo dico, questo discorso di stasera sarà un classico di Donald J. Trump. Sarà divertente. Sarà spassoso. Stasera ci saranno delle sparate. Quindi tutti dovrebbero sintonizzarsi. Sarà davvero fantastico" ha detto Leavitt. Le parole stanno ora alimentando le teorie complottiste che circolano in rete. Questo perchè l'espressione in inglese usata da Leavitt si presta ad una doppia intepretazione: le parole "there will be some shots fired tonight", possono infatti significare infatti letteralmente "saranno sparati dei colpi stasera", ma anche (come nel contesto figurato usato dalla portavoce) lanciare un attacco verbale diretto e critico contro qualcuno, traducibili appunto con l'espressione "sparate" o "frecciate".

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