Startup vuole riportare in vita Twitter, X rivendica il nome e il logo

MILANO, 17 DIC - Il social X ha aggiornato i suoi termini di servizio per includere nuovamente il nome Twitter e il logo dell'uccellino blu tra gli elementi che non è possibile utilizzare "senza il nostro consenso". La modifica, come riportato nella sezione 'terms of service' del social, entrerà in vigore dal prossimo 15 gennaio. Il sito Techcrunch fa notare che l'aggiornamento avviene a distanza di pochi giorni dalla notizia della startup americana Operation Bluebird che aveva depositato una domanda di registrazione del marchio "Twitter" presso l'ufficio dei brevetti degli Stati Uniti. Lo stesso Techcrunch ha ottenuto un documento di controquerela di X Corp, proprietaria del social, in cui si legge, "l'imputato Bluebird sta tentando sfacciatamente di rubare il marchio Twitter, famoso in tutto il mondo". Secondo Operation Bluebird, X aveva abbandonato la volontà di associare le proprie attività a Twitter, potendo richiedere per sé l'utilizzo dei marchi relativi. Come ricorda Engadget, dopo le fasi di passaggio dal vecchio al nuovo social, X si era mossa per eliminare ogni riferimento a Twitter dal proprio sito e dalle app mobili, anche nella sezione delle politiche di utilizzo del servizio. Con il fine di riportare in auge sia il nome di Twitter che il logo, Operation Bluebird ha lanciato Twitter.new, portale dove permette a chiunque di pre-registrarsi con un nome utente a piacere per la nuova piattaforma. L'iniziativa è guidata da due avvocati, il fondatore Michael Peroff e Stephen Coates, ex consulente legale generale dello stesso Twitter.