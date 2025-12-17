Starmer, trasferiremo a Kiev 2,5 mld di proventi da asset di Abramovich

LONDRA, 17 DIC - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato, nell'ultimo Question Time ai Comuni prima della pausa natalizia, la decisione di trasferire a favore dell'Ucraina in guerra 2,5 miliardi di sterline d'interessi ricavati dai fondi congelati all'oligarca russo Roman Abramovich in quanto ex proprietario del Chelsea. Starmer ha ricordato l'intesa raggiunta con gli alleati europei per il congelamento generalizzato degli asset russi e ha avvertito Abramovich che il suo governo è pronto ad avviare un'azione legale per la confisca del suo intero patrimonio britannico se egli non manterrà la promessa di devolverlo a Kiev.