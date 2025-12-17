Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Starmer, trasferiremo a Kiev 2,5 mld di proventi da asset di Abramovich

AA

LONDRA, 17 DIC - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato, nell'ultimo Question Time ai Comuni prima della pausa natalizia, la decisione di trasferire a favore dell'Ucraina in guerra 2,5 miliardi di sterline d'interessi ricavati dai fondi congelati all'oligarca russo Roman Abramovich in quanto ex proprietario del Chelsea. Starmer ha ricordato l'intesa raggiunta con gli alleati europei per il congelamento generalizzato degli asset russi e ha avvertito Abramovich che il suo governo è pronto ad avviare un'azione legale per la confisca del suo intero patrimonio britannico se egli non manterrà la promessa di devolverlo a Kiev.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario