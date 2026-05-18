Starmer, 'sosterrò il candidato laburista nella suppletiva, chiunque sarà'

LONDRA, 18 MAG - Il premier britannico Keir Starmer ha dichiarato che sosterrà "al cento per cento" il candidato laburista nell'elezione suppletiva di Makerfield, "chiunque esso sia". Parlando allo staff del Labour nel quartier generale di Londra, il primo ministro in crisi ha evitato di citare il nome del rivale Andy Burnham, il sindaco di Manchester e popolare esponente della 'soft left' progressista, che si è candidato per il collegio - reso appositamente vacante dall'ex deputato Josh Simons - con l'obiettivo di tornare in Parlamento e lanciare la sfida alla leadership di sir Keir. "A breve sapremo chi sarà il candidato. Chiunque esso sia, lo sosterrò al cento per cento e voglio che ogni membro, ogni componente del nostro movimento lo sostenga", ha aggiunto Starmer, che nei mesi scorsi aveva bloccato una candidatura di Burnham in un'altra suppletiva ma in questo caso non si è opposto, vista la precarietà della sua situazione. "Un candidato laburista per battere Reform. Questa è la battaglia che stiamo combattendo", ha detto ancora. Il premier ha anche ribadito di essere "concentrato sul suo lavoro", rispondendo così alle pressioni interne alla maggioranza di quanti gli chiedono di fissare un calendario per le sue dimissioni.