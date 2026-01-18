Starmer sente Trump, 'sbagliato imporre dazi agli alleati'

ROMA, 18 GEN - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha avuto un colloquio telefonico con il presidente Usa Donald Trump nel quale ha affermato che la sicurezza nell'Estremo Nord è una priorità per tutta la Nato e che imporre dazi agli alleati "è sbagliato". Lo riporta una nota ufficiale del governo di Londra. Prima di sentire Trump, Starmer ha parlato anche con la premier danese Mette Frederiksen, con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e con il segretario generale Nato, Mark Rutte.