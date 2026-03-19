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Starmer-Rutte-Macron, 'serve piano sostenibile su riapertura di Hormuz'

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LONDRA, 19 MAR - Condanna dei raid dell'Iran contro il Qatar, silenzio sui raid d'Israele e Usa contro giacimenti o impianti di Teheran, sottolineatura "dell'importanza di assicurare la libertà di navigazione e commercio" nello Stretto di Hormuz. Sono i contenuti d'una conversazione a 3 sulla guerra in Medio Oriente fra il premier britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e il presidente francese Emmanuel Macron. I tre hanno condannato "gli esecrabili attacchi iraniani a infrastrutture strategiche del Qatar", riferisce Downing Street, e su Hormuz hanno ribadito la necessità di "un piano sostenibile" per riaprirlo.

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