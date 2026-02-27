Starmer, 'risultato elettorale molto deludente ma vado avanti'

LONDRA, 27 FEB - "Il risultato elettorale è molto deludente ma andrò avanti finché ho fiato". Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer ai microfoni di Sky News dopo la devastante sconfitta elettorale subita dal suo Labour nella suppletiva per il seggio alla Camera dei Comuni di Gorton e Denton nella zona di Manchester, escludendo le dimissioni. Il primo ministro ha poi detto di capire la frustrazione degli elettori "impazienti di un cambiamento".